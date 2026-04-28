Indemnización millonaria: fallo judicial beneficia a policía de La Rioja

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En un fallo histórico, la jueza Carolina Curtis dictó una resolución a favor de Jesús Casas, un policía que sufrió una campaña de difamación y hostigamiento digital. La sentencia estipula que su expareja debe indemnizarlo con aproximadamente 30 millones de pesos y ofrecer una disculpa pública en redes sociales.

Los ataques se originaron entre 2018 y 2019, cuando Casas recibió capturas de pantalla de colegas que lo atacaban desde perfiles anónimos. A pesar de mantener una buena relación con su novia en ese momento, los ataques comenzaron tres meses después de iniciado el noviazgo. Las acusaciones incluían falsedades sobre su salud y su carácter, lo que dañó su reputación y tuvo un impacto profundo en su vida personal y profesional.

A pesar de su ruptura, la mujer continuó atacándolo en redes sociales y presentó denuncias en Asuntos Internos y por Violencia de Género, lo que afectó su carrera. Casas, asesorado por el doctor Arrieta, logró reunir pruebas y testigos para el fallo judicial. Actualmente, su equipo legal evalúa la posibilidad de avanzar hacia el ámbito penal para cerrar este capítulo de hostigamiento.