Inseguridad en Chilecito: un arma blanca encontrada en la Escuela N° 16 alarma a la comunidad

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La comunidad educativa de la Escuela N° 16 "Lucrecia Teresa Cavero" está conmocionada tras el hallazgo de un arma blanca entre las pertenencias de un alumno de 5to Año. El hecho fue reportado a las autoridades por el establecimiento, lo que llevó a la intervención de la Comisaría Segunda, donde el menor fue resguardado mientras se espera la llegada de sus padres.

El comisario Hugo Escudero informó que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad ante esta situación. Actualmente, el Juzgado de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes investiga las circunstancias del incidente y evalúa el estado de salud mental del niño, en colaboración con las autoridades de Niñez y Adolescencia.

Este incidente ha suscitado preocupación entre padres y docentes, así como un debate sobre la seguridad en las escuelas. La presencia del arma en manos de un niño plantea interrogantes sobre el acceso a tales objetos y la necesidad de un control más estricto en las instituciones educativas.

Las autoridades y la comunidad educativa están trabajando en conjunto para reforzar protocolos de seguridad y desarrollar programas de concientización que promuevan un ambiente seguro y saludable para todos los estudiantes, con el fin de prevenir futuros incidentes.