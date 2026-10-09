Investigación en curso: perito califica accidente fatal como "evitable" en La Rioja

La Cámara Tercera en lo Criminal de La Rioja examina el caso de Federico N. L. por Homicidio Culposo en un siniestro vial. La perito destacó que la velocidad de 142 km/h es hipotética y no precisa, lo que genera dudas sobre el accidente.

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La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, ubicada en La Rioja, ha avanzado en el juicio contra Federico N. L., quien enfrenta cargos por Homicidio Culposo tras un siniestro vial. La jueza Dra. Sara López Douglas lidera el tribunal, junto a los vocales jueces Dra. Edith Agüero y Dr. Mauricio Pérez Mota.

Durante la audiencia, una perito de parte presentó un análisis accidentológico que no logró determinar la velocidad exacta del vehículo involucrado ni el punto de impacto concreto. Según su informe, se identificó una zona de impacto en el carril izquierdo, pero la referencia a una velocidad de 142 km/h se basó en un cálculo hipotético, lo que genera dudas sobre su aplicabilidad al caso.

La perito destacó que el siniestro podría haberse evitado, atribuyéndolo al factor humano, sin detectar influencias viales, climáticas o mecánicas. Además, subrayó que la velocidad máxima permitida en el tramo de la Ruta Nacional N.º 38 es de 60 km/h y que las condiciones de circulación, especialmente a las 6 de la mañana, requerían mayor precaución. También mencionó la falta de sendas peatonales en la zona, lo que podría haber contribuido al accidente.