Joven motociclista se lesiona gravemente tras accidente en Chilecito

Un accidente grave ocurrió este viernes en el cruce de Castro y Bazán con una colisión entre una camioneta y una motocicleta. El conductor de la moto sufrió fractura expuesta y fue internado.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En las primeras horas de este viernes, se produjo un grave siniestro vial en el cruce de las calles Castro y Bazán con Gobernador Gordillo, donde una camioneta y una motocicleta colisionaron fuertemente. La colisión ocurrió alrededor de las 06.45 horas y dejó al conductor de la motocicleta, un hombre de 28 años identificado como Taborda, con una fractura expuesta en su pierna izquierda y múltiples heridas cortantes.

El accidente involucró a una camioneta Nissan Patrol 4x4, conducida por un hombre de 53 años apellidado Balmaceda, que circulaba en sentido Norte-Sur por calle Castro y Bazán. La motocicleta, en cambio, se desplazaba de Oeste a Este por Gobernador Gordillo. Tras recibir atención médica inicial, Taborda fue internado para una evaluación más detallada en el servicio de Traumatología, mientras que Balmaceda no sufrió lesiones y no requirió asistencia médica.

El personal de la División Accidentes Viales realizó las pericias correspondientes en el lugar, y ambos conductores se sometieron a un test de alcoholemia, con resultados negativos. Por orden de las autoridades, los vehículos involucrados fueron trasladados a la base policial para su resguardo mientras se llevan a cabo las actuaciones correspondientes.