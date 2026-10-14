Miércoles, 14 de Octubre 2026
Policiales

Juan Antonio Cocio recibe 15 años de prisión por abuso sexual infantil en La Rioja

La Cámara Tercera en lo Criminal de La Rioja condenó a 15 años de prisión a Juan Antonio Cocio Macedo por abuso sexual continuado contra una niña desde los 11 años. La sentencia incluye tratamiento psicológico durante su encarcelamiento.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, ubicada en La Rioja, dictó una sentencia de 15 años de prisión efectiva contra Juan Antonio Cocio Macedo por abusos sexuales reiterados hacia una niña desde los 11 años. El tribunal, presidido por el juez Dr. Gustavo Díaz, consideró al acusado responsable de delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y promoción de la corrupción de menores.

Los abusos, que iniciaron en febrero de 2020, fueron calificados conforme a varios artículos del Código Penal Argentino. El tribunal también enmarcó el caso dentro de la violencia contra la mujer, citando tratados internacionales y leyes de protección integral. Durante el proceso, se rechazaron planteos de nulidad por parte de la defensa, argumentando que se habían cumplido los plazos procesales.

Además de la pena privativa de libertad, Cocio Macedo deberá someterse a un tratamiento psicológico enfocado en la reeducación con perspectiva de género y control de impulsos. La Justicia de Ejecución Penal se encargará de supervisar el cumplimiento de la pena y el avance del tratamiento. La víctima será notificada sobre cualquier trámite relacionado con el caso.

Etiquetas: la rioja abuso sexual condena penal justicia violencia contra la mujer tribunal
TL;DR

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