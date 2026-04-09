Jueves, 9 de Abril 2026
Juicio por abuso sexual agravado: la Cámara Tercera da inicio a un caso crucial en La Rioja
Policiales

Juicio por abuso sexual agravado: la Cámara Tercera da inicio a un caso crucial en La Rioja

La Cámara Tercera en lo Criminal de La Rioja inicia el juicio por abuso sexual agravado, con testimonios clave que podrían influir en la decisión del Tribunal. La comunidad sigue de cerca este caso sensible.

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El juicio por abuso sexual con acceso carnal agravado ha comenzado en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, ubicada en la ciudad de La Rioja. Este caso involucra a un hombre acusado en un contexto social de alta sensibilidad ante crímenes de esta naturaleza.

La Dra. Sara López Douglas preside el tribunal, que también incluye a los jueces Dra. Karina Cabral y Dr. Gustavo Díaz. El Ministerio Público Fiscal es representado por el Dr. Rafael López, mientras que la Asesoría de Menores cuenta con la participación de la Dra. María Zárate. La Dra. María Pía Sotomayor actúa como querellante particular, y el Dr. Arcadio Herrera Arvay defiende al imputado.

Durante la primera fase del debate, se escucharon declaraciones testimoniales que aportaron información relevante sobre la convivencia en el hogar del acusado. Una testigo del entorno familiar describió un contexto de conflictividad y violencia, mencionando que la víctima había expresado haber sido víctima de hechos que motivaron la investigación. Otros testimonios también revelaron cambios en el comportamiento de la víctima y situaciones de vulnerabilidad que llevaron a la intervención de la familia.

Las declaraciones de una vecina del grupo familiar complementaron el panorama, brindando detalles sobre la dinámica del hogar y subrayando la gravedad de la situación. Estas testimonios son fundamentales para el desarrollo del juicio y las decisiones que tomará el tribunal respecto al imputado.

Etiquetas: la rioja abuso sexual juicio tribunal criminal derechos de la víctima
TL;DR

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