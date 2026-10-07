Miércoles, 7 de Octubre 2026
Policiales

Justicia investiga hallazgo de 13 gramos de marihuana en encomienda en Chilecito

Un joven entregó un paquete con 13 gramos de marihuana a la policía en la Capital, destinado a un agente en Villa Castelli. La investigación avanza y el receptor fue apartado de sus funciones.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Justicia investiga hallazgo de 13 gramos de marihuana en encomienda en Chilecito
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un hecho sin precedentes en la fuerza de seguridad provincial tuvo lugar cuando se descubrió un paquete con sustancias prohibidas que era transportado en un vehículo oficial de la policía. El paquete, con un total de 13 gramos de marihuana, tenía como destino la localidad de Villa Castelli.

El episodio se originó el 4 de septiembre, cuando un joven solicitó a los efectivos policiales que transportaran una caja, alegando que contenía un aparato reparado para un colega en Villa Castelli. Durante el trayecto, los uniformados detectaron un olor característico a marihuana y decidieron actuar. Al llegar a Chilecito, se dio intervención al jefe de turno, quien solicitó la asistencia de la Dirección de Narcotráfico.

Con autorización del Juzgado Federal, se abrió el paquete, encontrando un teléfono portátil y el envoltorio con la droga. Se ordenó el arresto preventivo del efectivo policial destinatario del paquete, quien fue apartado de sus funciones y se le retuvieron los haberes mientras avanza la investigación judicial. La identidad del civil que entregó el paquete se mantiene en reserva por motivos procesales.

Etiquetas: chilecito villa castelli narcotráfico policía marihuana investigación judicial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6169 articles →

Artículos relacionados

Federico González enfrenta tres años de prisión tras ser hallado culpable de homicidio en Chañar

Motociclistas en riesgo: caídas por animales sueltos en rutas hacia Chamical

Conductor enfrenta juicio por atropello fatal en Ruta 38 y su impacto en la seguridad vial

Debate legislativo y preocupación en Chilecito tras apuñalamiento de un adolescente

Aimogasta en luto: caballo pura sangre fallece tras accidente en el hipódromo

Incendio en Unidad de Asuntos Juveniles: daños materiales pero sin heridos

Accidente en Ruta 60: animales sueltos generan caos cerca de Aimogasta

Accidente en Ortiz de Ocampo: vuelco de camioneta sin heridos por falla mecánica

Motociclista y sus hijas evitan lesiones tras accidente en la capital riojana
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar