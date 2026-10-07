Justicia investiga hallazgo de 13 gramos de marihuana en encomienda en Chilecito

Un joven entregó un paquete con 13 gramos de marihuana a la policía en la Capital, destinado a un agente en Villa Castelli. La investigación avanza y el receptor fue apartado de sus funciones.

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Un hecho sin precedentes en la fuerza de seguridad provincial tuvo lugar cuando se descubrió un paquete con sustancias prohibidas que era transportado en un vehículo oficial de la policía. El paquete, con un total de 13 gramos de marihuana, tenía como destino la localidad de Villa Castelli.

El episodio se originó el 4 de septiembre, cuando un joven solicitó a los efectivos policiales que transportaran una caja, alegando que contenía un aparato reparado para un colega en Villa Castelli. Durante el trayecto, los uniformados detectaron un olor característico a marihuana y decidieron actuar. Al llegar a Chilecito, se dio intervención al jefe de turno, quien solicitó la asistencia de la Dirección de Narcotráfico.

Con autorización del Juzgado Federal, se abrió el paquete, encontrando un teléfono portátil y el envoltorio con la droga. Se ordenó el arresto preventivo del efectivo policial destinatario del paquete, quien fue apartado de sus funciones y se le retuvieron los haberes mientras avanza la investigación judicial. La identidad del civil que entregó el paquete se mantiene en reserva por motivos procesales.