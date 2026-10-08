La familia de Zoe Pizarro clama justicia en medio de la exhumación de sus restos

Familiares y vecinos se manifestaron en el Hospital de la Madre y el Niño, exigiendo justicia por Zoe Pizarro, mientras se prepara su exhumación para nuevas pericias forenses.

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Una manifestación significativa tuvo lugar frente al Hospital de la Madre y el Niño, donde familiares y allegados de Zoe Pizarro exigieron claridad sobre las circunstancias de su fallecimiento, ocurrido el 20 de septiembre. La protesta se realizó en un momento crucial, ya que se anticipa la exhumación de los restos de la niña para realizar nuevas pericias forenses.

Los manifestantes se reunieron en la tarde sobre la avenida Primero de Marzo, portando pancartas y expresando su demanda de justicia con aplausos y rondas alrededor del hospital. Buscan determinar posibles responsabilidades o irregularidades en la atención médica que recibió Zoe.

La Justicia ha programado para este jueves la exhumación, medida solicitada por la familia y sus representantes legales. Con esta acción, se pretende llevar a cabo análisis forenses que aporten información más precisa sobre las causas del deceso, un paso considerado esencial para avanzar en la investigación.

Después de la exhumación, se espera que los resultados sean incorporados formalmente a la causa y evaluados por las autoridades judiciales correspondientes.