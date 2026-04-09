Misterio en Las Heras: hallan sin vida a Maitena Garófalo y se indaga un posible suicidio

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La comunidad de Las Heras está conmocionada tras el hallazgo del cuerpo de Maitena Luz Rojas Garófalo, una adolescente de 14 años que había estado desaparecida desde el miércoles en Merlo, Buenos Aires. La joven fue encontrada ahorcada en un árbol, lo que ha llevado a los investigadores a considerar un posible suicidio. Fuentes policiales indicaron que "todo indica que se quitó la vida".

De acuerdo con la denuncia de su familia, Maitena salió de su hogar con una tarjeta SUBE y dinero en efectivo, tras despedirse de su hermana en la puerta de la Escuela N°16, donde le comunicó que iba a visitar a una amiga. La falta de retorno provocó que su familia denunciara su desaparición.

Investigaciones preliminares revelaron que en el análisis del celular de la menor se encontraron contactos de números extranjeros, lo que podría haber influido en su decisión de escapar. A medida que se avanza en la investigación, las autoridades esperan proporcionar más detalles sobre este trágico suceso, que resalta la importancia de abordar la salud mental entre los jóvenes y la necesidad de una comunicación efectiva en el ámbito familiar.