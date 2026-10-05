Lunes, 5 de Octubre 2026
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Motociclista y sus hijas evitan lesiones tras accidente en la capital riojana

Un siniestro vial en la intersección de Alberdi y Murcia dejó a una madre y sus dos hijas menores ilesas, aunque una de ellas sufrió un traumatismo. La comunidad alerta sobre la seguridad vial.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Motociclista y sus hijas evitan lesiones tras accidente en la capital riojana
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Un accidente de tránsito ocurrió el domingo a las 22.25 horas en la intersección de las calles Alberdi y Murcia. Una motociclista, Sánchez Valeria, de 36 años, perdió el control de su motocicleta Keller 110cc de color azul, impactando contra el cordón de la vereda. En el momento del siniestro, viajaba con sus dos hijas menores.

Tras el incidente, se activó una dotación de emergencia que evaluó a los involucrados. Se detectó que una de las menores presentaba un traumatismo en el miembro inferior izquierdo, pero tanto la conductora como las niñas fueron consideradas ilesas y no requirieron traslado hospitalario.

En la atención del siniestro participaron los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, personal del DEM 107 y efectivos de la Policía de la Provincia. Este evento pone de relieve la necesidad de concientizar sobre la seguridad vial, especialmente al transportar menores, ante la creciente preocupación de la comunidad por la frecuencia de estos accidentes.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito seguridad vial bomberos voluntarios policía de la provincia
TL;DR

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