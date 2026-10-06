Motociclistas en riesgo: caídas por animales sueltos en rutas hacia Chamical

Un motociclista resultó gravemente herido al chocar con un perro en la ruta, sufriendo múltiples escoriaciones y una lesión en la rodilla. Fue trasladado a Chamical para atención médica especializada.

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Un motociclista resultó con heridas de consideración tras sufrir un accidente al colisionar con un perro que cruzó inesperadamente la ruta. El incidente ocurrió en un tramo de la calzada, donde el conductor no pudo maniobrar a tiempo, lo que llevó a su caída sobre el asfalto.

Como resultado del choque, el hombre presentó escoriaciones múltiples y una lesión ósea en una de sus rodillas. Fue asistido de urgencia y, en un primer momento, recibió atención médica en el hospital de Milagro. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente fue trasladado al hospital de Chamical para estudios más complejos.

En el centro médico, el paciente fue examinado y se encontraba con signos vitales estables, permaneciendo bajo control médico mientras se evalúan las posibles secuelas del accidente. El perro involucrado en el incidente se alejó del lugar y no se ha podido identificar a su propietario, lo que ha reavivado la discusión sobre el riesgo de los animales sueltos en la vía pública y su impacto en la seguridad vial.