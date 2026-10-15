Mujer enfrenta cargos por agresión y secuestro de su expareja en La Rioja

El Juzgado de Instrucción N.º 2 de La Rioja procesó a Paula M. R. por lesiones y privación ilegítima de la libertad tras una denuncia de su pareja. Las agresiones, que incluyeron golpes y heridas con un objeto cortopunzante, dejaron lesiones que requerirán más de 20 días de curación. La resolución también contempla un embargo sobre sus bienes.

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El juez Dr. Daniel Barría del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 2 ha decidido procesar a Paula M. R. por lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad. Esta resolución surge tras una denuncia presentada por su pareja, quien alegó haber sido víctima de agresiones físicas en un domicilio de la ciudad de La Rioja.

Según el relato del denunciante, Paula M. R. le propinó golpes y rasguños, además de causarle una herida con un objeto cortopunzante. Tras el episodio, cuando intentó abandonar el lugar, la mujer supuestamente le impidió salir y continuó atacándolo, lo que lo llevó a buscar atención médica. Un examen médico reveló lesiones en diversas partes del cuerpo, con un tiempo de curación estimado en más de 20 días.

Durante la investigación se presentaron pruebas como certificados médicos, testimonios y material audiovisual, que evidencian las agresiones sufridas. El magistrado consideró que había suficientes elementos de prueba para avanzar con el procesamiento, y que la privación de la libertad puede configurarse incluso en breves períodos.

A pesar del procesamiento, el juez mantuvo la libertad provisoria de Paula M. R. y ordenó un embargo sobre sus bienes.