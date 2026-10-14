Miércoles, 14 de Octubre 2026
Policiales

Mujer herida en Chepes: su salud genera preocupación y evalúan traslado a la Capital

Un conflicto de pareja en Chepes dejó a una mujer y un hombre heridos de arma blanca. La mujer fue trasladada a un hospital local y podría ser derivada a la capital provincial. La investigación sigue en curso.

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Redacción Equipo Editorial
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Un grave incidente tuvo lugar en el barrio El Alto de Chepes, donde una mujer y un hombre resultaron heridos de arma blanca tras un presunto conflicto de pareja. La Policía y personal médico llegaron al lugar para brindar asistencia a las víctimas, quienes fueron trasladadas a un nosocomio local.

El comisario Ariel Gómez, a cargo de la Comisaría de la Mujer, detalló que la mujer presenta lesiones de gravedad, y no se descarta su traslado a la capital provincial para recibir atención médica más compleja. El hombre también fue atendido en el hospital debido a sus heridas.

Las autoridades están llevando a cabo pericias en la vivienda donde ocurrió el ataque, buscando esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. La investigación sigue en curso y se espera conocer la evolución de la salud de los involucrados para poder tomar declaraciones y decidir sobre la situación judicial del agresor.

Si estás atravesando una situación de violencia o conoces a alguien que la sufra, recuerda que puedes comunicarte de manera gratuita y anónima con la Línea 144, disponible las 24 horas en todo el país.

Etiquetas: chepes violencia de género heridos de arma blanca policía salud pública investigación
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