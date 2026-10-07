Narcotráfico: intervención policial en Villa Unión frustra envío de drogas

Un ex policía está bajo investigación por su presunta conexión con un caso de narcotráfico en Villa Unión, donde se interceptó un paquete con drogas. La situación genera preocupación sobre la integridad de las fuerzas de seguridad y exige medidas de control más estrictas.

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Un grave caso de presunto narcotráfico ha sido comunicado por el comisario González, quien informó sobre la implicación de un ex miembro de la fuerza policial en una logística delictiva en el oeste provincial. Este hecho se originó a partir de un procedimiento realizado el 3 de septiembre en Villa Unión, donde la Brigada de Narcotráfico de Chilecito interceptó un paquete con sustancias prohibidas que había sido trasladado desde La Rioja Capital en un vehículo policial con destino a Villa Castelli.

La investigación se centra en esclarecer el rol de este ex efectivo y en identificar a otros posibles involucrados en el tráfico de drogas. La situación ha generado preocupación entre la población, que demanda mayor control y transparencia en las acciones de seguridad. Las autoridades locales han reiterado su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, destacando la necesidad de revisar los protocolos operativos de las fuerzas de seguridad.

A pesar del impacto negativo del caso, la comunidad ha expresado su apoyo a las acciones policiales, siempre que se garantice una investigación clara y se implementen medidas para evitar futuros incidentes. La Brigada de Narcotráfico de Chilecito continúa trabajando en la desarticulación de redes de tráfico, con la expectativa de que en las próximas semanas se revelen más detalles sobre el avance de la causa y las posibles detenciones.