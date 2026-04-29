Nuevas declaraciones en el juicio por intento de femicidio en La Rioja

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La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, ubicada en la ciudad de La Rioja, llevó a cabo una nueva audiencia en el juicio a E. J. L., acusado de homicidio doblemente calificado y violencia de género. La audiencia estuvo a cargo de la jueza Dra. Sara López Douglas y los jueces Dres. Edith Agüero y Gustavo Díaz.

Durante la jornada, varios efectivos policiales testificaron sobre el procedimiento llevado a cabo tras un llamado que alertó sobre un conflicto en una vivienda. Una funcionaria del área de género detalló que, al llegar, encontró a la víctima, quien había sido agredida con un arma blanca por su ex pareja, logrando refugiarse en un domicilio cercano.

Otro testigo policial relató que la víctima presentaba lesiones visibles y requería atención médica urgente. También se mencionó el estado caótico de la vivienda y la recolección de pruebas materiales. El imputado fue detenido en las cercanías tras ser identificado. La acusación sostiene que el ataque ocurrió el 1 de enero de 2024, cuando el acusado, en el marco de una relación previa, infligió múltiples lesiones a la víctima.