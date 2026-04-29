Miércoles, 29 de Abril 2026
Nuevas declaraciones en el juicio por intento de femicidio en La Rioja
Policiales

Nuevas declaraciones en el juicio por intento de femicidio en La Rioja

La Cámara Tercera en lo Criminal de La Rioja avanza en el juicio por homicidio en contexto de violencia de género. Testigos relatan el dramático episodio del 1 de enero, donde la víctima fue agredida con un arma blanca. La audiencia continúa con nuevas pruebas.

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La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, ubicada en la ciudad de La Rioja, llevó a cabo una nueva audiencia en el juicio a E. J. L., acusado de homicidio doblemente calificado y violencia de género. La audiencia estuvo a cargo de la jueza Dra. Sara López Douglas y los jueces Dres. Edith Agüero y Gustavo Díaz.

Durante la jornada, varios efectivos policiales testificaron sobre el procedimiento llevado a cabo tras un llamado que alertó sobre un conflicto en una vivienda. Una funcionaria del área de género detalló que, al llegar, encontró a la víctima, quien había sido agredida con un arma blanca por su ex pareja, logrando refugiarse en un domicilio cercano.

Otro testigo policial relató que la víctima presentaba lesiones visibles y requería atención médica urgente. También se mencionó el estado caótico de la vivienda y la recolección de pruebas materiales. El imputado fue detenido en las cercanías tras ser identificado. La acusación sostiene que el ataque ocurrió el 1 de enero de 2024, cuando el acusado, en el marco de una relación previa, infligió múltiples lesiones a la víctima.

Etiquetas: la rioja homicidio violencia de género juicio cámara criminal testimonios
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