Miércoles, 29 de Abril 2026
Operativo en barrio Angelelli: la policía desmantela un punto de venta de drogas
Policiales

Operativo en barrio Angelelli: la policía desmantela un punto de venta de drogas

Un operativo policial en Barrio Angelelli reveló la posible presencia de drogas durante una búsqueda por amenazas de muerte. La investigación sigue en curso mientras se mantiene la custodia en la zona.

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En la mañana de este martes, un notable despliegue policial tuvo lugar en el Barrio Angelelli, sorprendiendo a los residentes de la zona. Este procedimiento judicial, autorizado por un magistrado, busca esclarecer un grave conflicto vecinal que incluye denuncias de amenazas de muerte con armas de fuego.

La acción se llevó a cabo en un complejo habitacional, requiriendo una exhaustiva revisión de diversas áreas de la propiedad, siempre con la presencia de testigos civiles para asegurar la legalidad del procedimiento. Aunque la Policía no logró encontrar el arma mencionada en las denuncias, durante la inspección se descubrieron sustancias de origen sospechoso.

Ante la posibilidad de que se tratara de estupefacientes, se notificó a la unidad fiscal correspondiente, solicitando la intervención de personal especializado en narcotráfico. “El operativo se inició por una causa de amenazas, pero el hallazgo de estas sustancias obliga a abrir una nueva línea investigativa”, indicaron fuentes vinculadas al caso.

Aún no se han realizado detenciones relacionadas con el arma, y la investigación sigue bajo secreto de sumario. Las sustancias encontradas han sido puestas a disposición de la justicia federal para su análisis, mientras que el barrio Angelelli ha recuperado la normalidad tras el operativo, aunque se mantiene una custodia preventiva en la zona.

Etiquetas: la rioja barrio angelelli operativo policial narcotráfico justicia federal amenazas de muerte
TL;DR

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