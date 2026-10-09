Viernes, 9 de Octubre 2026
Policiales

Operativo en el penal provincial: incautan drogas y armas en el Pabellón 12

En una requisa en el Servicio Penitenciario de La Rioja, se secuestraron tres cigarrillos de marihuana, facas y teléfonos. Se intensificarán los operativos de control interno para mejorar la seguridad.

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Operativo en el penal provincial: incautan drogas y armas en el Pabellón 12
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Un operativo realizado en el Servicio Penitenciario Provincial de La Rioja resultó en la incautación de estupefacientes, dispositivos móviles y armas blancas en el sector evangélico. La intervención tuvo lugar en el Pabellón 12, donde se encontraron tres cigarrillos de marihuana, facas y teléfonos celulares.

Las autoridades penitenciarias informaron que los elementos confiscados serán entregados a las autoridades competentes para iniciar las acciones legales pertinentes. Este tipo de controles se llevarán a cabo de forma regular para mejorar la seguridad dentro del establecimiento y prevenir actividades delictivas.

Etiquetas: la rioja servicio penitenciario provincial incautación seguridad estupefacientes elementos peligrosos
TL;DR

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