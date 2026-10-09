Operativo en el penal provincial: incautan drogas y armas en el Pabellón 12

Un operativo realizado en el Servicio Penitenciario Provincial de La Rioja resultó en la incautación de estupefacientes, dispositivos móviles y armas blancas en el sector evangélico. La intervención tuvo lugar en el Pabellón 12, donde se encontraron tres cigarrillos de marihuana, facas y teléfonos celulares.
Las autoridades penitenciarias informaron que los elementos confiscados serán entregados a las autoridades competentes para iniciar las acciones legales pertinentes. Este tipo de controles se llevarán a cabo de forma regular para mejorar la seguridad dentro del establecimiento y prevenir actividades delictivas.