Operativo en el penal provincial: incautan drogas y armas en el Pabellón 12

En una requisa en el Servicio Penitenciario de La Rioja, se secuestraron tres cigarrillos de marihuana, facas y teléfonos. Se intensificarán los operativos de control interno para mejorar la seguridad.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un operativo realizado en el Servicio Penitenciario Provincial de La Rioja resultó en la incautación de estupefacientes, dispositivos móviles y armas blancas en el sector evangélico. La intervención tuvo lugar en el Pabellón 12, donde se encontraron tres cigarrillos de marihuana, facas y teléfonos celulares.

Las autoridades penitenciarias informaron que los elementos confiscados serán entregados a las autoridades competentes para iniciar las acciones legales pertinentes. Este tipo de controles se llevarán a cabo de forma regular para mejorar la seguridad dentro del establecimiento y prevenir actividades delictivas.