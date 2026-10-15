Piden 18 años de cárcel por un caso de violencia de género en La Rioja

El fiscal José Oliveros Icazatti pidió 18 años de prisión para un acusado de violencia de género y abuso sexual a una menor. Este caso refleja la urgencia de abordar la violencia intrafamiliar.

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Una solicitud de pena de 18 años de prisión fue presentada por el fiscal de Cámara, José Oliveros Icazatti, contra un individuo acusado de cometer graves delitos de violencia física y violencia sexual en contra de su expareja y una menor de edad. Este caso ha generado un fuerte impacto en la comunidad debido a la naturaleza de los delitos, que incluyen abuso sexual y lesiones leves, bajo el contexto de violencia de género.

El fiscal argumentó que el acusado perpetró agresiones físicas y amenazas en un contexto de violencia intrafamiliar. Además, se determinó que había sometido a abusos sexuales a una menor de su entorno familiar. Estas acciones son un claro reflejo de la necesidad urgente de abordar la violencia de género y sus devastadoras consecuencias.

En función de la gravedad de los hechos y la acumulación de ataques, se considera la culpabilidad del acusado como totalmente probada. La solicitud de pena también incluye la declaración formal del caso como violencia contra la mujer, conforme a las leyes vigentes. El tribunal, presidido por la jueza Sara López Douglas, es clave para asegurar justicia en un entorno donde la violencia de género permanece como un desafío crítico.