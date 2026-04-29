Miércoles, 29 de Abril 2026
Procesan a hombre en Chilecito por amenazas a su vecino tras conflicto económico
Policiales

Procesan a hombre en Chilecito por amenazas a su vecino tras conflicto económico

Un conflicto vecinal en La Rioja se agravó por una disputa de $10.000, resultando en amenazas de muerte y un embargo judicial de $1.000.000. La situación resalta los riesgos de no manejar adecuadamente los conflictos.

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Un hombre ha sido procesado en La Rioja tras amenazar de muerte a su vecino en dos ocasiones debido a una disputa por una suma de $10.000. La situación se desató cuando el acusado alegó que el gato del denunciante había comido su carne, lo que le llevó a exigir una compensación económica.

El primer enfrentamiento ocurrió en la madrugada durante una cena familiar en el barrio Santa Rosa, donde el agresor se presentó armado con un cuchillo tipo carnicero, amenazando al dueño de casa. La situación se calmó cuando otros presentes intervinieron y lograron que el atacante se retirara.

Días más tarde, el denunciante fue interceptado nuevamente por el acusado, quien le robó las llaves de su motocicleta y, armado con un pico, volvió a exigir el dinero de manera violenta. Esto llevó a la Justicia a procesar al agresor por amenazas agravadas y a dictar prisión preventiva, aunque con posibilidad de excarcelación bajo caución.

Además, se ordenó embargar bienes del procesado por un millón de pesos para cubrir las costas del juicio. Este caso resalta cómo un conflicto menor puede derivar en serias consecuencias legales, afectando la libertad y el patrimonio de los involucrados.

Etiquetas: la rioja santa rosa violencia amenazas justicia proceso penal
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