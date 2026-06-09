Recuperan objetos robados en La Rioja tras la detención de dos sospechosos

La Policía realizó dos allanamientos en La Rioja, recuperando armas y diversos objetos robados, y deteniendo a dos hombres vinculados a los delitos. Las investigaciones continúan.

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Tras la realización de dos operativos relacionados con robos, la Policía de La Rioja detuvo a dos hombres y secuestró numerosos elementos. Las diligencias fueron ordenadas por la jueza de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 3, Dra. María Eugenia Torres, en el contexto de una causa por "Robo".

Las investigaciones se originaron a partir de dos denuncias recientes: una presentada el 29 de mayo por Analía Rivera, vecina del barrio Federación, y otra el 4 de junio por un hombre de 74 años residente en Córdoba. La primera intervención policial se llevó a cabo en una vivienda del barrio María Augusta, donde se recuperaron artículos como vajilla, muebles, ropa y tres armas de fuego, además de un termo eléctrico y dos freezers.

El segundo allanamiento se realizó en el barrio Honorato Gómez, donde se arrestó al segundo sospechoso, identificado como Ríos. Ambos detenidos, Coluccio y Ríos, quedaron a disposición de la Justicia, mientras que los objetos y la camioneta secuestrada fueron resguardados en la sede policial. El operativo concluyó exitosamente a las 23:30 horas.