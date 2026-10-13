Tragedia en La Rioja: hallan a mujer de 64 años sin vida en su pileta domiciliaria

Una mujer de 64 años fue hallada sin vida en su pileta en el barrio Municipal de la capital riojana, confirmándose que la causa fue asfixia por sumersión. La comunidad está consternada y se investigan las circunstancias del suceso.

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Un trágico suceso ha dejado consternados a los vecinos del barrio Municipal en la capital riojana, donde una mujer de 64 años fue hallada sin vida en la pileta de su casa. La intervención de las autoridades policiales y judiciales fue inmediata para preservar la escena y llevar a cabo las pericias necesarias.

Los resultados del examen forense confirmaron que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión. Este hecho ha impactado a la comunidad, que lamenta la pérdida de una vecina apreciada por muchos. Se están investigando las circunstancias que rodean este trágico desenlace, mientras la policía recolecta testimonios para esclarecer lo ocurrido.

Organizaciones locales han manifestado su preocupación por la seguridad en el hogar y se prevé que se realicen reuniones en los próximos días para abordar medidas preventivas. La comunidad se une en apoyo a la familia de la víctima y espera más información sobre el avance de la investigación.