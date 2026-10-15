Un niño de 3 años encontrado solo genera preocupación en el barrio Plaza Néstor Kirchner

Un niño de aproximadamente 3 años fue encontrado solo en una amplia zona de monte, lo que generó gran preocupación entre los vecinos del barrio Plaza Néstor Kirchner. Un transeúnte, al notar la situación, decidió seguir al menor a pie, dejando su motocicleta a un costado del camino. Este hombre caminó cerca de dos kilómetros detrás del niño, quien corría sin detenerse, hasta que llegaron las fuerzas de seguridad.
La intervención de otros vecinos fue fundamental, quienes se unieron a la búsqueda, preocupados por la seguridad del menor ante el difícil terreno. La comunidad mostró solidaridad, destacando la importancia de la vigilancia en la zona. Actualmente, las autoridades están investigando cómo el niño llegó a esa área y buscan a sus familiares o tutores.
Este incidente pone de manifiesto la vulnerabilidad de los niños en áreas rurales y semiurbanas, así como la capacidad de respuesta de los vecinos y las fuerzas de seguridad en situaciones críticas. La colaboración comunitaria es esencial para garantizar la protección y el bienestar de los más pequeños.