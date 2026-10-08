Vecinos de Chilecito se unen para detener a un ladrón en su hogar hasta la Policía

Un delincuente fue detenido en Chilecito tras ser sorprendido en una vivienda. La pronta reacción de los dueños y la policía destaca la colaboración ciudadana en la seguridad local.

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La colaboración entre ciudadanos y fuerzas de seguridad fue fundamental en un reciente incidente en Chilecito, donde un delincuente fue sorprendido dentro de una vivienda. Los dueños, al darse cuenta de la presencia del intruso, lograron reducirlo y retenerlo mientras esperaban la llegada de la policía.

El hecho ocurrió cerca de las calles Gobernador Motta y San Vicente. Los propietarios alertaron a las autoridades mediante un llamado de emergencia, lo que permitió que efectivos de la Comisaría Primera y la Comisaría Segunda llegaran rápidamente al lugar y procedieran con la aprehensión del sospechoso bajo el procedimiento de flagrancia.

Este caso ya está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción y Correccional Criminal N.° 1, bajo la supervisión del fiscal de turno, Dr. Diego Torres Pagnussat. La rápida reacción de los propietarios y la eficiente respuesta policial resaltan la importancia de la cooperación comunitaria en la lucha contra el delito y la necesidad de fortalecer la seguridad en la región.