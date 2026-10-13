Martes, 13 de Octubre 2026
Policiales

Violencia en barrio Vial: un joven de 24 años pierde la vida tras ataque con arma blanca

Un hombre fue encontrado muerto en la avenida Santa Rosa, con múltiples cortes y gran pérdida de sangre. La comunidad demanda aumento de seguridad tras este trágico suceso.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un hombre fue encontrado sin vida en la madrugada de este domingo en la avenida Santa Rosa, en el barrio Vial. El hallazgo se produjo a las 05:20 tras el aviso de un transeúnte que observó a la víctima tendida en el asfalto. Al llegar al lugar, el personal de la Comisaría Séptima constató que el hombre presentaba una significativa pérdida de sangre en las piernas.

A pesar de los intentos de reanimación realizados por los efectivos policiales y el personal de Emergencias Médicas, que arribó a las 05:30, se declaró el deceso a las 05:48. El cuerpo mostraba cortes en varias partes, lo que sugiere que pudo haber sido víctima de un ataque previo. A las 07:11, llegaron investigadores de la Dirección de Homicidios, seguidos por la Policía Judicial y equipos de criminalística para llevar a cabo las pericias correspondientes.

El traslado del cuerpo a la morgue judicial se realizó a las 08:50, y la limpieza de la zona fue completada por el personal de Bomberos a las 09:45. La identidad del fallecido aún no ha sido confirmada, por lo que se prevé que un familiar lo reconozca. Este incidente ha suscitado inquietud en la comunidad, que demanda mayores medidas de seguridad en el área.

Etiquetas: la rioja barrio vial homicidio seguridad policía emergencia médica
TL;DR

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