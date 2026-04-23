Jueves, 23 de Abril 2026
Amnistía Internacional alerta sobre la grave situación de derechos humanos en Argentina
Política

Amnistía Internacional alerta sobre la grave situación de derechos humanos en Argentina

Amnistía Internacional denuncia un deterioro en los derechos humanos en Argentina, con un recorte del 41% en gasto público en áreas críticas como salud y educación. La criminalización de la protesta y el hostigamiento a periodistas agravan la situación, generando alarma sobre la democracia.

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Amnistía Internacional ha emitido duras críticas hacia el gobierno de Javier Milei, señalando una alarmante disminución en el respeto a los derechos humanos en Argentina. En su informe anual, la organización advierte que el enfoque del gobierno ha priorizado el control social sobre la garantía de derechos fundamentales.

El informe destaca que el gasto público real ha caído más de un 41% entre 2023 y 2025, afectando gravemente áreas críticas como salud, educación y políticas de género, mientras que los fondos para seguridad han tenido recortes menores o incluso incrementos. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, criticó las decisiones del gobierno que han recortado políticas esenciales para combatir la pobreza y la desigualdad.

El documento también resalta el aumento en la criminalización de la protesta social y el hostigamiento a periodistas. Amnistía informa que la libertad de expresión está bajo presión, lo que perjudica el debate público y limita el ejercicio del periodismo independiente. Asimismo, se menciona el debilitamiento de políticas dirigidas a mujeres y diversidades, con un alarmante número de víctimas de violencia de género registrado durante 2024.

Etiquetas: argentina derechos humanos amnistía internacional política violencia de género gobierno nacional
TL;DR

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