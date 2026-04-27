Martes, 28 de Abril 2026
Asambleístas de Guandacol presentan inquietudes sobre el Proyecto Vicuña ante Quintela
Política

Asambleístas de Guandacol presentan inquietudes sobre el Proyecto Vicuña ante Quintela

La reunión del gobernador Ricardo Quintela con la Asamblea Vecinal de Guandacol surge en medio del conflicto por la paralización del Proyecto Vicuña, que afecta 157 empleos en la región. La tensión crece ante la falta de diálogo y la decisión de la asamblea de no asistir al encuentro. La economía local está en riesgo.

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La tensión en la zona de Guandacol se intensifica con la reunión programada entre el gobernador Ricardo Quintela y una comisión de la Asamblea Vecinal, que se opone a la paralización del corredor logístico del Proyecto Vicuña. Esta medida, dictada por la jueza María Greta Decker, afecta el acceso principal al emprendimiento minero de cobre que opera en San Juan, pero que transita por territorio de La Rioja.

El diputado provincial Yamil Sarruf confirmó el encuentro, que se da en medio de un clima de preocupación por el impacto que la resolución judicial tiene sobre los empleos y la economía local. Ayer, un grupo de vecinos inició un corte en la salida de calle Copiapó Norte, en el departamento Felipe Varela, debido a la negativa del Gobierno provincial de acercarse a un diálogo con la comunidad.

Juan Carlos Alaniz, miembro de la asamblea, manifestó que la decisión de no asistir a la reunión se basa en que consideran que las autoridades han limitado la participación en el diálogo. La situación es crítica para los 157 trabajadores afectados y sus familias, quienes esperan una respuesta del gobierno ante la incertidumbre generada por la medida judicial.

Etiquetas: la rioja san juan proyecto vicuña gobierno provincial economía conflicto interprovincial
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