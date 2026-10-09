Bonificación jubilatoria: ¿Quiénes son los beneficiarios en La Rioja?

La implementación de la Ley 10.893 introduce una Bonificación Extraordinaria por Finalización de Carrera en el sistema jubilatorio de La Rioja, vigente desde el 28 de agosto de 2026. Este nuevo beneficio, equivalente a 120.000 pesos quincenales, amplía el acceso a funcionarios públicos con al menos 10 años de aportes, permitiendo un mejor acceso a la jubilación.

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La Ley 10.893, en vigor desde el 28 de agosto de 2026, ha transformado el sistema jubilatorio en La Rioja al sustituir el Adicional Jubilatorio por una nueva Bonificación Extraordinaria por Finalización de Carrera. Este beneficio se otorgará durante 72 meses y se amplía el acceso a nuevos beneficiarios, incluyendo a funcionarios públicos con al menos 10 años de aportes.

El subsecretario de Gestión de Capital Humano, Carlos Alfredo Medina, explicó que la nueva bonificación mantiene el importe actual de la quincena, fijado en 120.000 pesos, y continúa con el objetivo económico del Adicional Jubilatorio, pero con nuevas condiciones de acceso. La ley incluye a personal de las tres funciones del Estado provincial, municipios y administración descentralizada, además de quienes están regidos por la Ley 3.870, así como miembros de la Policía y del Servicio Penitenciario.

Medina también aclaró que quienes cumplan con los requisitos para jubilarse tendrán un plazo de 90 días hábiles para iniciar el trámite ante Gestión Previsional. Este proceso exige que la notificación de inicio del trámite sea acreditada para poder acceder a la bonificación al momento de jubilarse. Además, se mencionó la Ley 10.905, que detalla las obligaciones de aquellos que cumplen con los requisitos jubilatorios, replicando procedimientos anteriores.