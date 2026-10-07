Miércoles, 7 de Octubre 2026
Política

Cambio en el gabinete provincial: Mariano Sartoris asume tras la renuncia de Claudia Testa

Mariano Sartoris asume como nuevo subsecretario de Trabajo tras la renuncia de Claudia Testa, en una reestructuración del Ministerio de Capital Humano. Este cambio busca mejorar la respuesta a las demandas laborales en un contexto político y económico complejo.

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El Gobierno oficializó la renuncia de Claudia Testa como subsecretaria de Relaciones del Trabajo, designando a Mariano Sartoris en su reemplazo. Esta decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1150/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Testa presentó su renuncia, efectiva desde el 5 de octubre, a través de una carta dirigida al secretario de Trabajo, en la que agradeció el apoyo recibido durante su gestión. Su nombramiento había sido formalizado en enero de 2025 mediante el Decreto 31/2025.

Por su parte, Sartoris es abogado y ya formaba parte del Ministerio de Capital Humano, donde había sido subsecretario legal desde mayo de 2026. Con su llegada, la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo tendrá su sexto titular desde diciembre de 2023, evidenciando la inestabilidad en el cargo. Este cambio ocurre en un contexto de reestructuración del ministerio, buscando mejorar la eficiencia en la atención de las demandas laborales.

Etiquetas: argentina gobierno nacional renuncia trabajo política reestructuración
TL;DR

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