Crisis en La Rioja: Ricardo Herrera critica la falta de propuestas en el debate electoral

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La situación económica en el país ha llevado a que el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, exija a la dirigencia política que se enfoque en la contención social, en lugar de adelantar debates electorales. En una entrevista reciente, Herrera destacó que "la gente la está pasando muy mal" y calificó como "irresponsable" la instalación de candidaturas en este contexto crítico.

Herrera también manifestó su preocupación por la demora en el adelanto de coparticipación que el Gobierno nacional había prometido a La Rioja. Según el funcionario, esta falta de respuesta agrava la situación financiera de la provincia y dificulta la implementación de políticas destinadas a asistir a los sectores más vulnerables.

El funcionario enfatizó la necesidad de priorizar la gestión social en medio de una crisis económica, instando a dejar de lado agendas políticas para atender las necesidades urgentes de la población. La incertidumbre económica y la falta de fondos son obstáculos que complican aún más el panorama local.