Miércoles, 29 de Abril 2026
Crisis en La Rioja: Ricardo Herrera critica la falta de propuestas en el debate electoral
Política

Crisis en La Rioja: Ricardo Herrera critica la falta de propuestas en el debate electoral

El secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, criticó la anticipación del debate electoral en medio de la crisis económica. Además, expresó su preocupación por la falta de adelanto de coparticipación que afecta a La Rioja, complicando la gestión de políticas sociales. La situación financiera es crítica y requiere atención inmediata.

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La situación económica en el país ha llevado a que el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, exija a la dirigencia política que se enfoque en la contención social, en lugar de adelantar debates electorales. En una entrevista reciente, Herrera destacó que "la gente la está pasando muy mal" y calificó como "irresponsable" la instalación de candidaturas en este contexto crítico.

Herrera también manifestó su preocupación por la demora en el adelanto de coparticipación que el Gobierno nacional había prometido a La Rioja. Según el funcionario, esta falta de respuesta agrava la situación financiera de la provincia y dificulta la implementación de políticas destinadas a asistir a los sectores más vulnerables.

El funcionario enfatizó la necesidad de priorizar la gestión social en medio de una crisis económica, instando a dejar de lado agendas políticas para atender las necesidades urgentes de la población. La incertidumbre económica y la falta de fondos son obstáculos que complican aún más el panorama local.

Etiquetas: argentina gobierno nacional crisis económica coparticipación política contención social
TL;DR

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