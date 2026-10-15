Jueves, 15 de Octubre 2026
Política

Debate en el Concejo Deliberante: licencias por fibromialgia y modificaciones viales en agenda

Este jueves a las 9:30, el Concejo Deliberante discutirá importantes proyectos, incluyendo la creación de nuevas plazas y mejoras en el tránsito. La salud también estará en agenda con la inclusión de la fibromialgia en licencias especiales.

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Debate en el Concejo Deliberante: licencias por fibromialgia y modificaciones viales en agenda
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Este jueves, a partir de las 9:30, se llevará a cabo una nueva sesión del Concejo Deliberante en el recinto “Dr. Ricardo Mercado Luna”. Durante la reunión, se tratarán diversos temas, acordados previamente por la viceintendenta Mónica Díaz D’Albano y los concejales.

Entre los asuntos destacados, se discutirá la propuesta para oficializar el nombre «Plaza Rosa y Chula» para un espacio verde en la calle Rivadavia N° 5305, así como denominar «Pasaje Elías Nicolás Corzo» a un tramo que conecta la avenida Rivadavia con la calle Conscripto Leger. También se evaluará la necesidad de implementar un sistema de semaforización en la Av. Monseñor Angelelli, abordando problemas de tránsito en esa zona.

La concejal Ramona Ceballos propondrá la creación de un sentido único de circulación en la calle Caribe hasta la Av. 12 de Octubre. Además, se discutirá la iniciativa de renombrar un predio en Península Trinidad como «Plaza de Jesús». Otro tema relevante será la inclusión de la fibromialgia en el listado de enfermedades crónicas para el Régimen de Licencia Especial para empleados municipales.

La sesión se podrá seguir a través de la cuenta de Twitter #MinutoAMinuto y también será transmitida en la fanpage del Concejo. Se anticipa que las propuestas discutidas contribuirán a mejorar la calidad de vida en la comunidad.

Etiquetas: la rioja concejo deliberante sesión tránsito salud cultura
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