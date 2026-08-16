Día del Niño: Argentina se suma a la celebración con un enfoque especial

El Gobierno de Argentina ha decidido vincular la celebración del Día del Niño con la reciente adhesión del país al Consejo del Niño. Esta medida busca destacar la importancia de los derechos de la infancia en el contexto actual.
Se espera que, a través de esta iniciativa, se promuevan actividades y programas que beneficien a los más jóvenes, fomentando su bienestar y desarrollo. La adhesión al consejo es un paso significativo en el compromiso del gobierno con la protección de los derechos infantiles.
Las autoridades han instado a la sociedad a participar activamente en la celebración, resaltando la necesidad de un enfoque colectivo para abordar las necesidades de la infancia en Argentina.