Lunes, 27 de Abril 2026
Docentes de La Rioja se suman a un paro nacional que impactará la educación superior
Política

Docentes de La Rioja se suman a un paro nacional que impactará la educación superior

Docentes universitarios de La Rioja se unirán a un Paro Nacional el 29 y 30 de abril, exigiendo mejoras salariales y presupuestarias. La protesta busca visibilizar la crisis del sector educativo.

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El Sindicato de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de La Rioja (Sidiunlar) ha anunciado su participación en un Paro Nacional de Docentes Universitarios programado para los días miércoles 29 y jueves 30 de abril. Esta medida de fuerza, que se llevará a cabo bajo la consigna «sin actividad», busca reclamar mejoras salariales y presupuestarias en el sector de la educación superior.

La protesta surge ante la falta de respuestas satisfactorias del Gobierno Nacional a los reclamos por el atraso en los salarios y el recorte de fondos que impacta en el funcionamiento de las universidades. Fuentes del gremio han indicado que es esencial visibilizar la crítica situación que enfrentan los docentes y la universidad pública.

Este paro de 48 horas representa un aumento en la tensión entre el sector universitario y las autoridades, con exigencias que incluyen no solo ajustes salariales que reflejen la inflación, sino también asegurar financiamiento para la investigación, la extensión y el mantenimiento de las instalaciones. Se aconseja a los estudiantes estar atentos a los comunicados oficiales sobre posibles cambios en los exámenes o entregas de trabajos prácticos durante esos días.

Etiquetas: argentina sidiunlar paro nacional educación gobierno nacional universidades
TL;DR

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