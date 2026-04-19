Domingo, 19 de Abril 2026
El cura DJ Guilherme Peixoto celebra al Papa Francisco en un evento en Buenos Aires
Política

El cura DJ Guilherme Peixoto celebra al Papa Francisco en un evento en Buenos Aires

Cientos de personas se reunieron en Plaza de Mayo para un homenaje gratuito al Papa Francisco, protagonizado por el sacerdote y DJ Guilherme Peixoto, fusionando música electrónica y espiritualidad.

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El evento en Plaza de Mayo congregó a miles de personas en un homenaje al Papa Francisco, con la actuación del sacerdote y DJ Guilherme Peixoto. Este espectáculo gratuito, que combinó música electrónica y elementos espirituales, se llevó a cabo para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento del pontífice argentino.

Desde temprano, la zona se colmó de asistentes, lo que llevó a un extenso despliegue logístico que incluyó cortes de tránsito en el microcentro de Buenos Aires. La propuesta de Peixoto, conocida por mezclar bases electrónicas con fragmentos de discursos religiosos, ya ha sido presentada en varios escenarios internacionales, y su llegada a este emblemático lugar generó una gran expectativa.

El operativo de seguridad permitió facilitar el acceso al público y asegurar un desarrollo ordenado del evento. La respuesta en redes sociales y en la vía pública superó las previsiones iniciales, reflejando el impacto de la convocatoria y la figura singular de Peixoto, quien ha ganado notoriedad en eventos masivos como la Jornada Mundial de la Juventud.

Etiquetas: argentina buenos aires homenaje al papa francisco evento gratuito música electrónica cortes de tránsito
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