Miércoles, 22 de Abril 2026
Eliminación de las PASO: un cambio electoral que genera controversia en el Congreso
Política

Eliminación de las PASO: un cambio electoral que genera controversia en el Congreso

El Gobierno presentó un proyecto de ley en el Senado para reformar el sistema electoral, que incluye la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento. Se estima que las PASO costaron $45.000 millones en 2023. La iniciativa busca mayor transparencia y menores costos políticos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Gobierno argentino presentó un proyecto de ley para reformar el sistema electoral, el cual fue ingresado en la Cámara de Senadores el miércoles a las 18. Este proyecto, anunciado por el presidente Javier Milei desde Israel, busca eliminar las PASO, modificar el financiamiento político e incluir la Ficha Limpia. La propuesta incluye un total de 79 artículos que abarcan reformas a diversas leyes electorales.

Milei destacó en sus redes sociales que la iniciativa busca "eliminar las PASO" y "cambiar el financiamiento", argumentando que los ciudadanos no deberían cargar con los costos de las internas políticas. El proyecto también propone que las primarias sean un asunto interno de los partidos, sin intervención estatal, tras considerar fallido el sistema actual que costó significativamente en 2023.

La estrategia del Ejecutivo implica negociaciones con los gobernadores provinciales, quienes tienen un papel clave en la aprobación de estas reformas. La elección del Senado como cámara de origen se debe a la necesidad de alcanzar consensos con las provincias, que son fundamentales para el futuro político de Milei.

Etiquetas: argentina reforma electoral gobierno nacional cámara de senadores primarias política
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3271 articles →

Artículos relacionados

Nuevos magistrados asumen en La Rioja, un paso hacia la mejora del sistema judicial provincial

Karina Becerra tomará posesión como presidenta del Consejo de la Magistratura en mayo

Rectores universitarios se preparan para reunión clave sobre financiamiento en mayo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar