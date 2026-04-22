Eliminación de las PASO: un cambio electoral que genera controversia en el Congreso

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El Gobierno argentino presentó un proyecto de ley para reformar el sistema electoral, el cual fue ingresado en la Cámara de Senadores el miércoles a las 18. Este proyecto, anunciado por el presidente Javier Milei desde Israel, busca eliminar las PASO, modificar el financiamiento político e incluir la Ficha Limpia. La propuesta incluye un total de 79 artículos que abarcan reformas a diversas leyes electorales.

Milei destacó en sus redes sociales que la iniciativa busca "eliminar las PASO" y "cambiar el financiamiento", argumentando que los ciudadanos no deberían cargar con los costos de las internas políticas. El proyecto también propone que las primarias sean un asunto interno de los partidos, sin intervención estatal, tras considerar fallido el sistema actual que costó significativamente en 2023.

La estrategia del Ejecutivo implica negociaciones con los gobernadores provinciales, quienes tienen un papel clave en la aprobación de estas reformas. La elección del Senado como cámara de origen se debe a la necesidad de alcanzar consensos con las provincias, que son fundamentales para el futuro político de Milei.