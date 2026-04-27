Estudiantes de La Rioja se preparan para un paro de 48 horas en universidades.

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Las universidades de La Rioja se preparan para un paro de 48 horas en el marco de un conflicto que afecta a la educación superior en todo el país. Esta medida, convocada por el Sidiunlar (Sindicato de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de La Rioja), se llevará a cabo los días miércoles 29 y jueves 30 de abril y significará el cese total de actividades académicas y administrativas.

La protesta, que se desarrolla bajo el lema «El plan de lucha continúa», surge a raíz de la falta de respuestas satisfactorias por parte del Gobierno Nacional a los reclamos de los docentes, quienes enfrentan un atraso salarial y un recorte presupuestario que impacta negativamente en el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Fuentes gremiales han indicado que «se trata de una medida de fuerza necesaria para visibilizar la crítica situación que atravieszan nuestros docentes y la universidad pública en su conjunto».

Este paro de 48 horas se suma a una serie de acciones que evidencian la creciente tensión entre el sector universitario y las autoridades nacionales. Los gremios no solo demandan una recomposición salarial que esté a la altura de la inflación, sino también la garantía de fondos destinados a investigación, extensión y mantenimiento edilicio.

Los estudiantes han sido instados a mantenerse informados a través de los canales oficiales de sus respectivas cátedras y departamentos, ante la posibilidad de reprogramaciones de exámenes o entregas de trabajos prácticos que tenían previsto realizarse en esas fechas. La medida de fuerza refleja un contexto de incertidumbre y tensión en el ámbito educativo, donde la comunidad universitaria busca hacer oír su voz frente a las decisiones gubernamentales que afectan su labor diaria.

El conflicto en la educación superior no es un tema aislado; se inscribe dentro de un marco más amplio de luchas que atraviesan diversos sectores en el país. La situación en las universidades de La Rioja es un reflejo de la crisis que enfrentan muchas instituciones educativas en Argentina, donde la escasez de recursos y la falta de políticas adecuadas generan un panorama desalentador para docentes y estudiantes por igual.

De esta manera, el paro de 48 horas se convierte en un nuevo capítulo de un conflicto que parece lejos de resolverse. La comunidad educativa hace un llamado a la solidaridad y a la comprensión de la sociedad en su conjunto, reiterando que la defensa de la educación pública es un asunto que atañe a todos los ciudadanos.