Jueves, 8 de Octubre 2026
Política

Estudiantes de la UNLaR se movilizan por presupuesto y salarios este mes

El vicerrector de la UNLaR, Luis Oviedo, advirtió sobre una crisis financiera sin precedentes en las universidades, con un recorte del 36% en el presupuesto para 2027. La próxima marcha federal del 15 de octubre busca visibilizar la defensa de la educación pública en este contexto crítico.

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El vicerrector de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), Luis Oviedo, expresó su preocupación por la grave situación financiera que enfrentan las universidades en el país. En declaraciones a MEDIOS RIOJA, Oviedo destacó que “nunca hubo una asfixia financiera tan grande a las universidades como ahora”, mencionando además la falta de avances en las paritarias que afectan tanto a docentes como a nodocentes.

El contexto se complica aún más por un fallo judicial que exige al Gobierno la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, declarando inconstitucional el decreto que la detenía. Ante esta situación, los gremios están buscando un nuevo acuerdo para septiembre que permita aplicar la ley y recuperar un desfasaje salarial estimado en el 30 por ciento.

Oviedo anunció que habrá reuniones entre rectores y gremios para definir los detalles de una marcha federal programada para el 15 de octubre, que tiene como objetivo visibilizar la defensa de la educación pública. Además, subrayó la importancia de equilibrar la lucha por los derechos laborales con la continuidad de las clases presenciales y virtuales, destacando que los docentes desean cumplir con sus responsabilidades sin desamparar a sus alumnos.

Finalmente, el vicerrector criticó el proyecto de presupuesto para 2027, que prevé un recorte del 36 por ciento para las universidades nacionales y un 17 por ciento menos en fondos para ciencia y técnica, lo que refleja una falta de atención del gobierno hacia la innovación y el desarrollo científico.

Etiquetas: la rioja unlar educación paritarias protesta presupuesto nacional
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