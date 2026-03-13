Viernes, 13 de Marzo 2026
Fabián Blanco se prepara para liderar la Hacienda riojana en su nuevo desafío
Política

Fabián Blanco se prepara para liderar la Hacienda riojana en su nuevo desafío

Orlando Fabián Blanco Gómez asumirá como nuevo ministro de Hacienda y Finanzas Públicas este viernes. Con más de 20 años en la gestión pública, enfrenta el reto de mantener el equilibrio financiero en un contexto económico complejo. Su sólida trayectoria en administración y finanzas será clave para la provincia.

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Este viernes por la mañana, el gobernador Ricardo Quintela tomará juramento al nuevo ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Orlando Fabián Blanco Gómez, en la residencia oficial. Blanco, oriundo de La Rioja y con más de 20 años de trayectoria en la administración pública, se enfrentará a desafíos significativos en el contexto económico actual.

Con 53 años, Blanco es Contador Público formado en la Universidad Nacional de La Rioja. Su carrera comenzó en la Municipalidad de la Capital, donde ocupó diversos cargos, incluyendo Subtesorero General y Director General de Rentas. Entre 2010 y 2011, fue Subsecretario de Salud en el gobierno provincial y, posteriormente, asesor en la Secretaría de Hacienda municipal.

En 2020, fue convocado por el gobernador Quintela para unirse al equipo económico provincial como Secretario de Hacienda, donde tuvo un papel crucial en la gestión financiera y en negociaciones con el Gobierno nacional. Su designación al frente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas se da en un momento crítico para la economía provincial, donde su experiencia será fundamental para enfrentar los retos venideros.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela orlando fabián blanco gomez gobierno provincial economía administración pública
TL;DR

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