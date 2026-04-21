Martes, 21 de Abril 2026
Florencia López asume un rol clave en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Política

Florencia López asume un rol clave en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Florencia López juró como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en un contexto donde la sociedad exige una justicia más equitativa y transparente. Su compromiso podría marcar un cambio significativo en la percepción de las instituciones judiciales.

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Florencia López asumió como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en una ceremonia dirigida por el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Esta integración es vital para juzgar las causas N° 39 y N° 40, que involucran a jueces federales de Mar del Plata y La Pampa, respectivamente.

Durante el acto, López se comprometió a defender una justicia independiente y equitativa, enfatizando la necesidad de erradicar "los caprichos del poder y la impunidad del gobierno". Su mensaje coincide con la creciente demanda social de un sistema judicial más transparente.

Además de López, prestaron juramento otros miembros del jurado, entre ellos Marcelo Gastón Bartumeu Romero, juez en la Capital Federal, y Néstor Pablo Barral, de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. La ausencia de Nicolás Mayoraz, diputado nacional por Santa Fe, fue notoria.

El Jurado de Enjuiciamiento es crucial para garantizar la integridad del sistema judicial argentino, juzgando a magistrados en casos de mal desempeño. La participación de López es vista como un paso hacia un sistema judicial más justo, en un contexto donde la confianza en las instituciones es fundamental para la gobernabilidad y el bienestar social.

Etiquetas: argentina justicia jurado de enjuiciamiento política transparencia gobierno nacional
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