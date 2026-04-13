Lunes, 13 de Abril 2026
Intendentes exigen al Ministerio de Economía la liberación de fondos retenidos
Política

Intendentes exigen al Ministerio de Economía la liberación de fondos retenidos

Intendentes de La Rioja marcharán al Ministerio de Economía para reclamar obras y fondos retenidos. La protesta reunirá a más de cien jefes comunales de todo el país.

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Este martes, intendentes de La Rioja se movilizarán al Ministerio de Economía en Buenos Aires para reclamar el envío de fondos retenidos y la reactivación de obras públicas. La protesta comenzará a las 11:00 desde la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y contará con la participación de más de cien jefes comunales de todo el país.

La situación de los municipios riojanos se ha vuelto crítica, especialmente en un contexto de ajuste que afecta a las comunas. El intendente de Ortiz de Ocampo, Jorge Salomón, y el diputado provincial Federico Sbiroli destacaron que los municipios son "la primera ventanilla de contención" para los ciudadanos. La entrega de una nota al ministro Luis Caputo será el eje de la jornada, buscando visibilizar la problemática de la obra pública.

En el ámbito internacional, Sbiroli mencionó las gestiones realizadas por la FAM en países como España, Perú y Brasil para conseguir financiamiento, resaltando el proyecto del Parque Solar en Sanagasta como un resultado tangible de estos esfuerzos. Además, ambos líderes políticos expresaron su apoyo al gobernador Ricardo Quintela y su articulación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, destacando la necesidad de una respuesta unificada del peronismo ante la crisis actual.

Etiquetas: la rioja intendentes protesta obras públicas gobierno nacional financiamiento
TL;DR

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