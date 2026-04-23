Jueves, 23 de Abril 2026
La Gendarmería amplía plazos para aspirantes al ingreso 2027: nueva fecha es el 3 de mayo
Política

La Gendarmería amplía plazos para aspirantes al ingreso 2027: nueva fecha es el 3 de mayo

La Gendarmería Nacional extendió el plazo de preinscripción para cadetes y aspirantes a gendarmes hasta el 3 de mayo. La inscripción se realiza online y es clave para fortalecer la seguridad en el país.

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La Gendarmería Nacional Argentina ha decidido extender el plazo para la preinscripción al ingreso 2027, permitiendo a los interesados registrarse hasta el 3 de mayo a las 22 horas. Esta medida busca incrementar el número de jóvenes que desean unirse a las fuerzas de seguridad.

Para postularse, los aspirantes deben ser argentinos nativos o por opción, tener entre 17 y 25 años, y poseer un Documento Nacional de Identidad actualizado. La inscripción de los menores de edad requiere la autorización de padres o tutores.

El trámite se realiza en el sitio oficial incorporaciones.gna.gob.ar, donde se deben ingresar los datos personales y validar el correo electrónico. Tras esta etapa, los postulantes recibirán un comprobante de preinscripción.

El proceso de selección incluirá un curso de ingreso virtual, la presentación de documentación y evaluaciones médicas, físicas, psicológicas e intelectuales. La Gendarmería subraya la importancia de completar cada fase correctamente para avanzar en la incorporación a la fuerza.

Etiquetas: argentina gendarmería nacional preinscripción fuerzas de seguridad jóvenes incorporación
TL;DR

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