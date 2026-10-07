Miércoles, 7 de Octubre 2026
Política

La UCR de La Rioja reafirma su independencia ante el PJ en futuras elecciones

El presidente de la UCR de La Rioja, Gustavo Galván, rechazó la propuesta de Martín Lousteau de crear un frente opositor con Cristina Kirchner, afirmando que el radicalismo no se aliará con el kirchnerismo.

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Redacción Equipo Editorial
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La propuesta del diputado nacional Martín Lousteau de crear un amplio frente opositor que incluya a figuras como Cristina Fernández de Kirchner y Myriam Bregman ha generado un intenso debate político en Argentina. Con el objetivo de derrotar a Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2027, la iniciativa ha encontrado resistencia en diversos sectores, incluyendo la Unión Cívica Radical (UCR) de La Rioja.

El presidente de la UCR de La Rioja, Gustavo Galván, expresó su desacuerdo rotundo con la posibilidad de aliarse con el kirchnerismo. Galván enfatizó que la UCR ha combatido las políticas del kirchnerismo durante años y que la propuesta de Lousteau no refleja el sentir de su partido. “No vamos a acompañar la propuesta si se llega a dar el debate institucional dentro de nuestro partido”, afirmó en una entrevista.

Lousteau, por su parte, destacó la importancia de unir fuerzas para visibilizar a los sectores que no comparten el rumbo del Gobierno nacional, aunque reconoció las diferencias entre los potenciales aliados. A pesar de esto, Galván insistió en que los frentes deben ofrecer alternativas reales a la sociedad y no simplemente buscar ganar elecciones. “En la política no vale todo”, concluyó.

Etiquetas: argentina elecciones martín lousteau unión cívica radical cristina fernández política
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