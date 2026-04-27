La UCR se opone a cambios en las PASO y genera incertidumbre en la reforma electoral

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La Unión Cívica Radical (UCR) ha manifestado su oposición a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), lo que representa un desafío significativo para la reforma electoral impulsada por el presidente Javier Milei. Esta postura, liderada por Eduardo Vischi, sugiere transformar las PASO en un sistema optativo, donde el voto dejaría de ser obligatorio.

Vischi argumenta que las PASO son esenciales para fortalecer la democracia y fomentar la participación ciudadana. En este contexto, el bloque radical, que cuenta con diez senadores, podría influir en otros grupos políticos como el PRO, dificultando así la estrategia de La Libertad Avanza, que requiere una mayoría para avanzar con su propuesta.

El proyecto gubernamental también incluye cambios en el financiamiento de partidos, modificaciones a la Boleta Única de Papel y la implementación de Ficha Limpia, además de eliminar la elección directa de parlamentarios del Mercosur. Para llevar a cabo esta reforma, se necesita una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

El Gobierno ha calificado las PASO como "un experimento fallido" que ha generado altos costos sin resolver conflictos internos relevantes. En respuesta, se convocará a una reunión de la mesa política de la Casa Rosada para definir los próximos pasos legislativos, en la que participarán figuras clave como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otros líderes políticos.