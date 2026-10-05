Marcha de la CGT en La Rioja: trabajadores de la construcción exigen soluciones urgente

La Rioja es una de las tres provincias más afectadas por la caída en la obra pública, con 13.500 trabajadores registrados y un alarmante aumento del trabajo no registrado. Este miércoles 8 de octubre, los obreros del sector se movilizarán en protesta por la precarización laboral y la falta de empleo.

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El sector de la construcción en La Rioja enfrenta una grave crisis, según Sebastián Di Fiori, líder de la UOCRA y de la CGT local. Este miércoles 8 de octubre, se llevará a cabo una movilización nacional para visibilizar la precariedad laboral y la paralización de la obra pública, que ha afectado drásticamente a la provincia, posicionándola como una de las más perjudicadas del país junto con Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Di Fiori destacó que actualmente hay 13.500 trabajadores registrados en La Rioja, pero alertó sobre la alarmante precarización del empleo, donde muchos obreros reciben apenas la mitad de lo que les corresponde por ley. En este contexto, los trabajadores de la construcción expresan una profunda preocupación por su situación económica, enfatizando que muchos están sufriendo hambre debido a la falta de trabajo.

Como parte del plan de movilización, se espera que Di Fiori se reúna con el dirigente político Martín Menem para discutir la urgencia social que enfrentan las familias obreras. Los líderes sindicales también anticipan que se realizarán gestiones con el diputado nacional Gino Visconti para buscar soluciones legislativas y laborales antes de fin de año.

La marcha del 8 de octubre busca visibilizar el descontento de los gremios frente a las políticas del Gobierno nacional, con una fuerte presencia en las calles para defender el empleo formal y la reactivación de la obra pública.