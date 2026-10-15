Marcha Federal Universitaria: estudiantes de UTN y UNLaR se movilizan en La Rioja

Este jueves, a las 16 horas, la comunidad de la UTN en La Rioja marchará por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de crisis por falta de presupuesto. La actividad comenzará a las 10:00 con muestras y diálogo con vecinos. La situación económica de las universidades es crítica, afectando infraestructura y ciencia.

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La comunidad universitaria de La Rioja se movilizará este jueves a partir de las 16 horas en la 5° Marcha Federal Universitaria, con el objetivo de exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La manifestación, confirmada por el decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), José Nieto, se llevará a cabo en la Plaza 25 de Mayo de la Capital.

La jornada comenzará a las 10:00 horas con actividades que incluirán campañas de salud y espacios de diálogo. A las 10:30 horas, se realizará una conferencia de prensa con la participación de rectores de la UNLaR y la UTN, así como de organizaciones sindicales y representantes estudiantiles. Nieto advirtió que las instituciones educativas se encuentran en una situación crítica, describiéndola como "terapia intensiva" debido a la falta de presupuesto para áreas esenciales como infraestructura y equipamiento.

El decano enfatizó la importancia de visibilizar el rol de las universidades y criticó las políticas que han resultado en reducciones de fondos, lo que afecta negativamente al aparato productivo del país. Además, abogó por auditorías públicas para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos destinados a la educación.