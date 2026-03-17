Milei conmemora el aniversario del atentado a la Embajada de Israel en un acto significativo

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El presidente Javier Milei estará presente en la conmemoración de los treinta y cuatro años del atentado a la Embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992, donde un coche bomba causó la muerte de 29 personas y más de 250 heridos. El acto comenzará a las 14:50 en la intersección de Arroyo y Suipacha, con el lema "La primera vez no se olvida".

Junto a Milei, asistirán su hermana, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios. Este evento no solo busca rendir homenaje a las víctimas, que incluyeron ciudadanos de varios países, sino también recordar el primer ataque terrorista en Argentina.

Desde entonces, el caso ha sido objeto de investigaciones sin que se hayan logrado condenas, a pesar de la intervención de la Corte Suprema de Justicia y organismos internacionales. En abril de 2024, un tribunal federal argentino identificó a Irán y Hezbolá como responsables del ataque, implicando a funcionarios iraníes y argentinos en un intento de encubrimiento.