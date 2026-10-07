Milei impulsa inversiones en el noroeste argentino: Catamarca y San Juan en la mira

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El presidente Javier Milei ha emprendido un ambicioso plan para fortalecer su presencia en el interior del país, con el objetivo de establecer lazos más estrechos con gobernadores aliados. Este esfuerzo se manifiesta en su recorrido por nueve provincias donde se han aprobado 23 proyectos bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Las visitas comenzaron hace dos semanas en Bahía Blanca, y se espera que continúen en Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe, tras su regreso de un viaje programado a España el 19 de octubre. Los proyectos asociados al RIGI implican una inversión total de USD 49.766 millones y la creación de 108.450 puestos de trabajo directos e indirectos, abarcando sectores como minería, petróleo, gas y generación eléctrica.

Un proyecto destacado incluye la participación de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén en el desarrollo del bloque Bajo del Choique-La Invernada en Vaca Muerta, con una inversión proyectada de USD 12.400 millones a lo largo de 25 años. Además, se firmó un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del Proyecto Sal de Oro, que permitirá alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de productos de litio.