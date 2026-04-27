Paro total de FOECYT en La Rioja: trabajadores exigen mejoras laborales urgente

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La situación gremial en el sector de correos y telecomunicaciones se está intensificando, ya que la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) ha implementado un cronograma de medidas de fuerza. A partir de este lunes 27 de abril, se declaró un estado de alerta que incluye trabajo a reglamento, lo que significa que los empleados cumplirán estrictamente con sus funciones sin realizar horas extras.

El conflicto se agravará el jueves 30 de abril, cuando se llevará a cabo una movilización a las 12:00 horas, en línea con la convocatoria de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA). La medida más significativa será un Paro General los días 4 y 5 de mayo, que paralizará la distribución postal y la atención al público en las sucursales.

Tras el paro, las acciones continuarán con el estado de alerta y trabajo a reglamento los días 6, 7 y 8 de mayo. Aunque la comunicación no detalla reclamos específicos, la adhesión a la movilización de la CGT indica un rechazo a las políticas económicas actuales y una defensa de los derechos laborales. Se aconseja a los usuarios y empresas que dependen de estos servicios estar preparados para posibles demoras y complicaciones en la comunicación.