Quintela, figura central del peronismo: Salomón resalta su liderazgo en el futuro político de La Rioja

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El intendente de Ortiz de Ocampo, Jorge Salomón, en una reciente entrevista, abordó el panorama político actual y su visión sobre el futuro del peronismo en Argentina. Destacó el liderazgo del gobernador Ricardo Quintela, a quien considera esencial para el movimiento y el país, afirmando que es el dirigente con mejor imagen del interior.

Salomón expresó su preocupación por el rumbo económico nacional, comparando el actual modelo con periodos históricos de desindustrialización. Afirmó que es crucial fortalecer el diálogo con la sociedad y construir un programa sólido, evitando el "voto bronca" que, según él, ha contribuido al ascenso del gobierno actual. También enfatizó la necesidad de generar empleo local a través del manejo responsable de los recursos naturales.

Finalmente, al ser preguntado sobre su posible candidatura a la gobernación de La Rioja, el intendente se mantuvo firme, sin revelar intenciones específicas, lo que deja abierta la especulación sobre su futuro político.