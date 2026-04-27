Lunes, 27 de Abril 2026
Quintela impulsa a Kicillof y Massa mientras considera su candidatura presidencial
Política

Quintela impulsa a Kicillof y Massa mientras considera su candidatura presidencial

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, se postula como candidato a presidente, abogando por un peronismo que reconecte con la sociedad tras las elecciones de 2023. Su análisis sugiere que el rechazo a Javier Milei refleja un descontento general con la clase política. La clave, según él, es presentar propuestas que empatizan con las necesidades del pueblo.

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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, manifestó su intención de postularse como candidato a presidente, mientras destaca su respeto por otros líderes como Axel Kicillof y Sergio Massa. En una reflexión sobre las elecciones presidenciales de 2023, considera que la elección de Javier Milei representa un rechazo hacia “toda la clase política” y no únicamente al kirchnerismo.

Quintela enfatiza que el peronismo necesita reconectar con la sociedad y considera las primarias como un método esencial para elegir al candidato del PJ. En su opinión, el análisis de las derrotas electorales debe centrarse en el sistema político que la ciudadanía está criticando, sugiriendo que el actual presidente no ha presentado propuestas significativas para el pueblo.

En relación a Milei, el gobernador expresó su descontento con su estilo de liderazgo, afirmando que ha habido un deterioro en la calidad de vida bajo su gestión. Quintela sostiene que el futuro del peronismo depende de crear un proyecto que empatice con las necesidades sociales y que incluya figuras nuevas pero con experiencia en la política.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela elecciones presidenciales peronismo política gobierno nacional
TL;DR

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