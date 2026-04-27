Lunes, 27 de Abril 2026
Quintela promueve la integración del norte argentino en un acto en Jujuy
Política

Quintela promueve la integración del norte argentino en un acto en Jujuy

El gobernador Ricardo Quintela participó en la inauguración del Complejo Cultural “Manka Fiesta” en Jujuy, destacando la importancia de la unidad interprovincial para el desarrollo regional. La colaboración entre provincias se vuelve esencial ante un contexto nacional adverso.

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El gobernador Ricardo Quintela participó en un acto significativo en La Quiaca, donde se inauguró el Complejo Cultural “Manka Fiesta”. Este evento, que incluyó diversas actividades y entregas, se llevó a cabo en la plaza principal, con la presencia del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y del intendente, Dante Velázquez.

Quintela destacó la importancia de realizar obras en un contexto nacional complicado y subrayó la necesidad de fortalecer los lazos entre provincias. Afirmó que es fundamental trabajar por la unidad de las comunidades del norte argentino, incluyendo a los jujeños, salteños, tucumanos y catamarqueños. También hizo hincapié en que la unidad del peronismo es clave para enfrentar los desafíos actuales del país.

La visita del gobernador a Jujuy forma parte de un ciclo de encuentros destinados a promover la colaboración interprovincial y la integración regional. Junto a Quintela, estuvieron presentes autoridades como la vicegobernadora Teresita Madera y la senadora Florencia López, lo que resalta el compromiso conjunto por el desarrollo en el norte argentino.

Etiquetas: la rioja juju ricardo quintela inauguración cultura política interprovincial
TL;DR

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